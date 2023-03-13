Звезда «Не родись красивой» Мария Машкова заявила, что в России ей грозит до 15 лет тюрьмы

Актриса Мария Машкова, дочь знаменитого Владимира Машкова, объявила о том, что не намерена возвращаться на Родину в Россию. Звезда сериала «Не родись красивой» опасается, что в стране за высказывания ее отправят на много лет в места, где небо можно видеть только в клеточку.

Мария Машкова проживает в Соединенных Штатах Америки вот уже несколько лет. С самого первого дня специальной военной операции она осудила власти страны за ее проведение. Свою позицию она не изменила и год спустя, хотя ее отец придерживается иных взглядов и СВО одобряет.

«Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую», — цитирует озвученные актрисой опасения онлайн-журнал о звездах «StarHit».

Со своим отцом Владимиром Машковым Мария не общается. Актриса призналась, что любовь к нему, как к родителю, никуда не исчезла.

«В то же время каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает... Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность», — разоткровенничалась Машкова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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