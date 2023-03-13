Известная фигуристка РФ Наталья Бестемьянова заявила о жуткой ситуации с Романом Костомаровым

Информацию о здоровье фигуриста Романа Костомарова прокомментировала тренер Наталья Бестемьянова.

Она отметила, что не верит всему тому, что пишут в СМИ. По ее мнению, многое из этих сообщений не соответствует действительности, поэтому она не хочет верить публикациям о тяжелом состоянии Костомарова, передает «КП».

«Мне кажется, все врут. Полное впечатление, что информация в прессе не соответствует действительности вообще. Никто не скажет правды. Когда плохо — не хочется, чтобы это раздували. Когда хорошо — страшно, что сглазят», - сказала Бестемьянова.

Она добавила, что может звонить ежедневно жене фигуриста Оксане Домниной или же его товарищу постановщику Илье Авербуху. Но она не хочет доставлять им лишних хлопот.

Бестемьянова добавила, что желает Костомарову скорейшего выздоровления.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января. В СМИ писали, что ему уже ампутировали стопы и готовят к ампутации части руки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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