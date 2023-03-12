Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, педагог, общественно-политический деятель, народный артист РСФСР Александр Михайлов накануне рассказал о том, как он, еще будучи молодым актёром, побывал на Западной Украине.

В тот период артист в составе большой съемочной группы приехал снимать известную художественную ленту «Отряд особого назначения» в 1987 году. Эту картину снимали в западно-украинских городах Ровно и Львове. Все артисты и работники большого съемочного коллектива на протяжении некоторого времени проживали в этих городах со съемочной группой, и, как всегда, часто общались с местным населением.

Сейчас же на шоу «Так сказать», которое было недавно опубликовано на Ютуб, артист отметил, что он поддерживает проведение российскими войсками специальной военной операции на территории Украины. Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Московский комсомолец».

Одновременно Михайлов акцентировал внимание на том, что в западных областях Украины ему посоветовали в то время не общаться на русском языке: «Слушайте, москали, давайте тише с русской речью здесь, а то уши режет», — вспомнил актер.

Михайлов возмутился тем, что некоторые его близкие и знакомые, выступив против проведения спецоперации, покинули Россию и сейчас с ним не общаются, а поддерживают киевские власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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