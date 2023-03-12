31-летний Никита продает дачу Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023
Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США. По ее...Подробнее
Многочисленная аудитория, состоящая из преданных поклонников звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая год назад сбежала из России в Израиль, получила сейчас поистине уникальную возможность. Любимую дачу народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Подмосковье теперь можно купить за крупное денежное вознаграждение. На днях в Сети интернет появилась информация о том, что элитную недвижимость выставил на продажу ее внук, актер и музыкант Никита Пресняков, проживающий в Соединенных Штатах Америки. Особняк, который исполнительница песни «Миллион алых роз» выстроила еще в конце 1990-х годов, уехавший из России лидер группы MULTIVERSE оценил в 225 млн рублей. Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Комсомольская правда».
Объявление о его продаже было опубликовано на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости 6 марта. Первоначально Пресняков просил за особняк 3 млн долларов, что по нынешнему курсу соответствует 226,5 млн рублей, однако позднее эта сумма изменилась в меньшую сторону.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США. По ее...Подробнее
В США смогли предпринять меры, чтобы не допустить всемирную панику, которая бы повлекла неизбежный кризис в финансовой...Подробнее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможной победе кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. По...Подробнее
ЧВК «Вагнер», являющаяся на сегодняшний день самым эффективным российским подразделением в зоне проведения СВО,...Подробнее
Российские силы в Бахмуте сейчас наступают сразу с пяти направлений. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил...Подробнее
Представитель верхней палаты российского законодательного органа, руководитель комитета по вопросам международных...Подробнее
Египет и ОАЭ являются лидерами туристических предпочтений россиян. Как рассказали эксперты «Travelata.ru», именно в эти...Подробнее
ВСУ накапливают тяжелую бронетехнику и формируют «секретный танковый кулак» для контрнаступления под Бахмутом (город...Подробнее
Украина может начать наступление на Крым при поддержке США, но это будет большой проблемой для Европы, уверен...Подробнее
Российско-украинский вооруженный конфликт сопряжен с большими потерями в личном составе и военной технике для каждой из...Подробнее
Комментировать