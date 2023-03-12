31-летний Никита продает дачу Аллы Пугачевой в Истре за 225 миллионов рублей

Многочисленная аудитория, состоящая из преданных поклонников звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая год назад сбежала из России в Израиль, получила сейчас поистине уникальную возможность. Любимую дачу народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Подмосковье теперь можно купить за крупное денежное вознаграждение. На днях в Сети интернет появилась информация о том, что элитную недвижимость выставил на продажу ее внук, актер и музыкант Никита Пресняков, проживающий в Соединенных Штатах Америки. Особняк, который исполнительница песни «Миллион алых роз» выстроила еще в конце 1990-х годов, уехавший из России лидер группы MULTIVERSE оценил в 225 млн рублей. Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Комсомольская правда».

Объявление о его продаже было опубликовано на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости 6 марта. Первоначально Пресняков просил за особняк 3 млн долларов, что по нынешнему курсу соответствует 226,5 млн рублей, однако позднее эта сумма изменилась в меньшую сторону.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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