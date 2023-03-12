Находящийся в Каннах Дмитрий Назаров размышляет о возвращении в Россию

Актер Дмитрий Назаров сейчас живет с супругой актрисой Ольгой Васильевой в Каннах.

Он отметил, что за границей устроился вполне комфортно, ведь уже давно у него свое жилье во Франции. При этом, как рассказала Ольга Васильева, приобрести недвижимость за границей им порекомендовали друзья и уже 10 лет они являются владельцами квартиры на Лазурном берегу.

Passion.ru пишет о том, что хотя Дмитрий Назаров сейчас во Франции, он может также вернуться домой в Россию.

«Мы Россию не предавали. Мы вернемся в другой театр. Может, не в театр, но мы вернемся и будем творить», — сказал Назаров.

Напомним, Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им Чехова. Как заявил Назаров, причиной увольнения стала его позиция касательно «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Он ее не поддержал и даже выступил против.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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