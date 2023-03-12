Михайлов заявил, что патриотизм не мешает ему уважать другие культуры

Сегодня, 11:29

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Михайлов заявил, что патриотизм не мешает ему уважать другие культуры
Звезда советского экрана Александр Михайлов

Звезда советского экрана Александр Михайлов за всю свою карьеру снялся в большом количестве кинолент. Многие зрители его помнят по незабываемой комедии «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. В проекте YouTube «Так сказать» актер рассказал, как ему довелось участвовать в съемках фильма «Отряд специального назначения», которые проводились на территории Украины в 1986 году. 

По словам Михайлова, он на себе ощутил русофобию украинцев, которые потребовали от него быть «потише с русской речью». 

«Есть такое выражение: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Это прекрасно!.. А когда ты зациклен только на своей нации и нет ничего другого — это национализм. Это фашистская идеология», — заявил актер. 

Он добавил, что удивлен решением многих артистов покинуть Россию после начала СВО.

«Как вам не стыдно, ребятки? Они же здесь родились, у них здесь корни... А они оттуда поливают нас помоями и кидают в нас камни», — заявил актер.

Михайлов признался, что многие друзья из-за своей политической позиции перестали с ним общаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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