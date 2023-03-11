«Известия»: при новой ампутации у  Романа Костомарова существует риск остановки сердца

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023
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Сегодня поступили неутешительные новости о состоянии Романа Костомарова, за жизнь которого борются лучшие российские врачи.
Еще вчера появились обнадеживающие новости о здоровье фигуриста. СМИ писали о том, что у Костомарова, который попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией, появилась положительная динамика. Однако, как стало известно, сейчас врачи раздумывают над проведением очередной операции по ампутации. Дело в том, что сепсис остановить не удалось, поэтому заражение продолжает распространяться. Весьма вероятно, что спортсмену ампутируют кисть руки.
По данным Telegram-канала Mash, который ссылается на источники, сейчас Костомаров находится в бессознательном состоянии и только изредка открывает глаза. Фигурист до сих пор дышит с помощью трубки в горле. Костомарова пока не снимают с аппарата стимуляции легких, так как без искусственной помощи процессы в организме не наладились.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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