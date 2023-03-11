«Матч ТВ»: Костомарова могут снять с ИВЛ в случае сохранения положительной динамики

Сегодня, 13:34

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«Матч ТВ»: Костомарова могут снять с ИВЛ в случае сохранения положительной динамики
Роман Костомаров

Романа Костомарова могут в ближайшее время снять с аппарата ИВЛ, поскольку в его состоянии наметилась положительная динамика. Это хорошая новость для родных олимпийского чемпиона и для тех, кто следит за новостями из больницы, где лечится фигурист. 

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — сообщил источник телеканала «Матч ТВ». 

Известно, что Роман Костомаров поступил в «Коммунарку» с пневмонией и сепсисом два месяца назад. За это время спортсмен перенес ампутацию стоп и фаланг пальцев рук. Чтобы спасти фигуриста, у которого случился инсульт, врачи были вынуждены погрузить его в медикаментозную кому.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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