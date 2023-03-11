«Матч ТВ»: Костомарова могут снять с ИВЛ в случае сохранения положительной динамики

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023
Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США. По ее...Подробнее
Романа Костомарова могут в ближайшее время снять с аппарата ИВЛ, поскольку в его состоянии наметилась положительная динамика. Это хорошая новость для родных олимпийского чемпиона и для тех, кто следит за новостями из больницы, где лечится фигурист.
«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — сообщил источник телеканала «Матч ТВ».
Известно, что Роман Костомаров поступил в «Коммунарку» с пневмонией и сепсисом два месяца назад. За это время спортсмен перенес ампутацию стоп и фаланг пальцев рук. Чтобы спасти фигуриста, у которого случился инсульт, врачи были вынуждены погрузить его в медикаментозную кому.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США. По ее...Подробнее
Военкор Александр Симонов опубликовал в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» ролик, где основатель ЧВК «Вагнер»...Подробнее
Украинские телеграм-каналы показали на видео применение нового оружия на артемовском направлении фронта. Удар пришелся...Подробнее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможной победе кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. По...Подробнее
Сегодня британский Премьер Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном...Подробнее
В совете международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ проходило решение вопроса о выборе руководителя. По...Подробнее
Египет и ОАЭ являются лидерами туристических предпочтений россиян. Как рассказали эксперты «Travelata.ru», именно в эти...Подробнее
В России продолжает развиваться внутренний туризм и на грядущий летний сезон многие планируют путешествовать по стране....Подробнее
ВСУ накапливают тяжелую бронетехнику и формируют «секретный танковый кулак» для контрнаступления под Бахмутом (город...Подробнее
Украина может начать наступление на Крым при поддержке США, но это будет большой проблемой для Европы, уверен...Подробнее
Комментировать