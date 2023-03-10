Автор песен Пугачевой Рубальская раскрыла размер своей пенсии

Поэтесса Лариса Рубальская, написавшая много хитов для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других отечественных звезд, в рамках откровений на программе «Секрет на миллион» раскрыла размер своей пенсии. Она невысокая: ежемесячно государство выплачивает ей 30 тысяч рублей.

Если бы Рубальская жила только на пенсионные выплаты, она бы катастрофически нуждалась в деньгах. По ее собственному признанию, ежемесячные расходы у нее доходят до 200 тысяч рублей. Женщине надо оплачивать коммунальные услуги, платить зарплату своей домработнице. В эту сумму входят также личные нужды, оплата путешествий и так далее.

Поэтесса не просит взаймы, так как помимо пенсии получает авторские отчисления, а также не гнушается брать подработки.

Раньше на размер пенсии пожаловалась еще одна медийная личность - диктор ЦТ Ангелина Вовк. Она проинформировала, что ее выплаты составляют 17 тысяч рублей. На такую пенсию, не имея никаких подработок, прожить попросту нереально, пишет «Мослента».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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