Лера Кудрявцева уверяет, что не пользуется услугами косметолога

Сегодня, 15:29

0

Image 16+
Лера Кудрявцева уверяет, что не пользуется услугами косметолога
Фото из открытых источников

Российская телеведущая Лера Кудрявцева уверяет, что в 51 год не пользуется услугами косметолога. При этом на голубых экранах и на фото в социальных сетях она выглядит великолепно. Поэтому не все и поверили ее признанию.

На днях Кудрявцева в своем Instagram (владельцем соцсети является компания Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) ответила подписчику, который спрашивал, к какому косметологу она ходит и на какие процедуры. Ответ телеведущей буквально обескуражил большую часть ее фанатов.

Кудрявцева сообщила, что к косметологам она не ходит. Красиво выглядеть ей помогают гримеры. И не только.

«Я ленивая — это раз. Я трус — это два. Поэтому фотошоп и грим мне в помощь», — призналась Лера.

Некоторое время назад теледива не стала игнорировать обвинения в том, что она активно пользуется фотошопом и фильтрами.

Кудрявцева признала: это на самом деле так, она действительно редактирует свои фотографии для социальных сетей. И ей самой, и поклонникам, как пояснила ведущая, хочется, чтобы на снимке она выглядела красивой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Лера Кудрявцева уверяет, что не пользуется услугами косметолога

Сегодня, 15:29

Как менялась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

Сегодня, 10:09

«Он катался в нетрезвом состоянии»: Семенович считает, что Роман Костомаров попал в больницу из-за алкоголизма

Вчера, 19:44

Полина Диброва ответила на сообщения о рождении сына от темнокожего спортсмена

Вчера, 19:19

Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон после 8 лет отношений

Вчера, 19:19

Филипп Киркоров объявил, что в его сердце живет новая любовь

Вчера, 19:19

Продюсер новых «Черепашек-ниндзя» Роген рассказал о влиянии критики и негативных отзывов

Вчера, 17:09

«Woman.ru»: последнее видео с Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Вчера, 14:29

StarHit: на телешоу РФ «Голос» произошел скандал между Гагариной и Пресняковым

Вчера, 12:59

«Мы тебя научим!»: Земфира затмила смелого Шнура

Вчера, 10:29

Инвалидность Костомарова ещё три года назад предсказала Регина Тодоренко

10-03-2023, 22:19

Врач России рассказала о последствиях инсульта у Костомарова: «Потерял речь и память?»

10-03-2023, 16:34

Артистка Лия Ахеджакова написала трогательное письмо сцене «Современника»

10-03-2023, 16:14

«СЭ»: врачи России могут ампутировать часть руки фигуристу Костомарову из-за следов сепсиса

10-03-2023, 15:59

97-летий Александр Зацепин объяснил, почему он прекратил общение с Аллой Пугачевой

10-03-2023, 14:19

Ольга Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике через месяц после родов

10-03-2023, 13:34

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

10-03-2023, 08:14

Ольга Бузова поделилась размышлениями о любви, мужчинах и предстоящей свадьбе

9-03-2023, 23:19

СМИ назвали главных женщин чемпиона ОИ-2002 Костомарова: Навку, Домнину, Семенович и других

9-03-2023, 22:04

Ярцева: Костомарову могли давать зарубежные препараты, к которым организм привыкает

9-03-2023, 17:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

10-03-2023, 08:14

0

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как далее может проходить лечение фигуриста Романа Костомарова....

Подробнее
Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023

Сегодня, 11:49

0

Обозреватель РИА «Новости» Надежда Сарапина рассказала о том, какой валютой Центробанк РФ заменяет доллар США. По ее...

Подробнее
Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут: Пригожин об обвинениях в мошенничестве

Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут: Пригожин об обвинениях в мошенничестве

Вчера, 17:38

0

Военкор Александр Симонов опубликовал в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» ролик, где основатель ЧВК «Вагнер»...

Подробнее
Военный эксперт Кошкин рассказал о сложностях при использовании ВСУ «умных бомб» JDAM

Военный эксперт Кошкин рассказал о сложностях при использовании ВСУ «умных бомб» JDAM

10-03-2023, 17:04

0

Украинские телеграм-каналы показали на видео применение нового оружия на артемовском направлении фронта. Удар пришелся...

Подробнее
Вебер выразил мнение о политике ЕС

Вебер выразил мнение о политике ЕС

9-03-2023, 17:14

0

Политический лидер европейской народной партии в законодательном органе ЕС Манфред Вебер в интервью одному из изданий...

Подробнее
«ТД А.П.Иванов» получил рекордную прибыль несмотря на скандалы с качеством питания в школах

«ТД А.П.Иванов» получил рекордную прибыль несмотря на скандалы с качеством питания в школах

10-03-2023, 11:40

0

Комбинат «ТД А.П.Иванов», который уже несколько лет подряд обслуживает школы Фрунзенского района Санкт-Петербурга,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кнутов: морская пехота нужна Украине, чтобы попытаться захватить Крым

Кнутов: морская пехота нужна Украине, чтобы попытаться захватить Крым

10-03-2023, 21:04

0

Сегодня британский Премьер Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном...

Подробнее
Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране

Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране

Вчера, 12:34

0

В России продолжает развиваться внутренний туризм и на грядущий летний сезон многие планируют путешествовать по стране....

Подробнее
Гросси переизбрали руководителем МАГАТЭ

Гросси переизбрали руководителем МАГАТЭ

10-03-2023, 21:09

0

В совете международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ проходило решение вопроса о выборе руководителя. По...

Подробнее
Подоляк пообещал «горячий сезон» в Крыму

Подоляк пообещал «горячий сезон» в Крыму

Вчера, 11:44

0

Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову пообещал «горячий...

Подробнее