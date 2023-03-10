Лера Кудрявцева уверяет, что не пользуется услугами косметолога

Российская телеведущая Лера Кудрявцева уверяет, что в 51 год не пользуется услугами косметолога. При этом на голубых экранах и на фото в социальных сетях она выглядит великолепно. Поэтому не все и поверили ее признанию.

На днях Кудрявцева в своем Instagram (владельцем соцсети является компания Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) ответила подписчику, который спрашивал, к какому косметологу она ходит и на какие процедуры. Ответ телеведущей буквально обескуражил большую часть ее фанатов.

Кудрявцева сообщила, что к косметологам она не ходит. Красиво выглядеть ей помогают гримеры. И не только.

«Я ленивая — это раз. Я трус — это два. Поэтому фотошоп и грим мне в помощь», — призналась Лера.

Некоторое время назад теледива не стала игнорировать обвинения в том, что она активно пользуется фотошопом и фильтрами.

Кудрявцева признала: это на самом деле так, она действительно редактирует свои фотографии для социальных сетей. И ей самой, и поклонникам, как пояснила ведущая, хочется, чтобы на снимке она выглядела красивой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700