Лера Кудрявцева уверяет, что не пользуется услугами косметолога

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева уверяет, что в 51 год не пользуется услугами косметолога. При этом на голубых экранах и на фото в социальных сетях она выглядит великолепно. Поэтому не все и поверили ее признанию.
На днях Кудрявцева в своем Instagram (владельцем соцсети является компания Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) ответила подписчику, который спрашивал, к какому косметологу она ходит и на какие процедуры. Ответ телеведущей буквально обескуражил большую часть ее фанатов.
Кудрявцева сообщила, что к косметологам она не ходит. Красиво выглядеть ей помогают гримеры. И не только.
«Я ленивая — это раз. Я трус — это два. Поэтому фотошоп и грим мне в помощь», — призналась Лера.
Некоторое время назад теледива не стала игнорировать обвинения в том, что она активно пользуется фотошопом и фильтрами.
Кудрявцева признала: это на самом деле так, она действительно редактирует свои фотографии для социальных сетей. И ей самой, и поклонникам, как пояснила ведущая, хочется, чтобы на снимке она выглядела красивой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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