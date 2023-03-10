Как менялась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

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Известная комедиантка Юлия Михалкова начинала карьеру с выступлений в команде КВН «НеПарни», когда была студенткой филологического факультета УрГПУ. Уроженка Верхней Пышмы — одна из самых ярких юмористок страны. С 2009 по 2019 год Юлия была участницей преимущественно мужского шоу «Уральские пельмени».
По словам юмористки, она всегда мечтала быть актрисой. Михалкова начала работать ведущей новостей на местном телевидении еще будучи ученицей десятого класса. После первого курса УГПУ Юлия поступила на актерский факультет Екатеринбургского театрального института. Комедиантка покоряла сердца зрителей своим внешним очарованием и искрометным юмором. Но творческая деятельность Михалковой не ограничивалась юмористическим шоу. Юлия снялась в сериале «Стройка» и записала песню «Юля-красотуля» вместе с Алексеем Завьяловым.
Помимо этого, Михалкова организовала модный показ для девочек-сирот в 2017 году. В 2018 году она была удостоена награды за милосердие и благотворительность. В 2019 году Михалкова покинула команду «Уральские пельмени», потому что хотела стать акционером, но это было невозможно.
Три года назад вышла книга Юлии Михалковой «Не говори мужчинам нет!», в которой раскрываются все секреты закулисья.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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