«Он катался в нетрезвом состоянии»: Семенович считает, что Роман Костомаров попал в больницу из-за алкоголизма

Сегодня, 19:44

0

Image 16+
«Он катался в нетрезвом состоянии»: Семенович считает, что Роман Костомаров попал в больницу из-за алкоголизма
Фото из открытых источников

Известная певица, звезда музыкального коллектива «Блестящие» Анна Семенович в начале своей артистической карьеры занималась фигурным катанием. Тогда девушка работала на льду в паре с Романом Костомаровым. В настоящее время Анна припоминает эти дни совсем без позитива. 

Как утверждает Семенович, Роман тогда очень часто приходил на тренировки нетрезвым. Анна рассказала журналистам информационного онлайн-издания Popcake, что прославленный дважды чемпион мира и трижды чемпион Европы даже нередко ронял ее на лед во время выполнения элементов. Случалось, Костомаров поднимал руку на Семенович. 

В эти дни, когда Роман находится в больнице, Анна его поддерживает, оставив все в прошлом. Она уверена — знаменитый фигурист сможет обрести новый смысл в своей жизни после того, как окончательно поправится. 

Костомарова привезли 10 января в стационар с пневмонией. Первоначально спортсмен еще держался, ему не было сильно плохо. Правда, ему давали много обезболивающих лекарств. Позже его супруга Оксана Домнина рассказывала, что у Романа был только кашель. Затем у олимпийца неожиданно начал развиваться сепсис, а конечности стали отмирать. Тогда медицинские специалисты приняли решение о том, что необходимо ампутировать Роману часть конечностей. Именно они обычно отмирают самые первые. Роман остался без стоп и кистей рук. 

Сейчас Костомаров только недавно вышел из медикаментозного сна и пока что приходит в себя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Он катался в нетрезвом состоянии»: Семенович считает, что Роман Костомаров попал в больницу из-за алкоголизма

Сегодня, 19:44

Полина Диброва ответила на сообщения о рождении сына от темнокожего спортсмена

Сегодня, 19:19

Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон после 8 лет отношений

Сегодня, 19:19

Филипп Киркоров объявил, что в его сердце живет новая любовь

Сегодня, 19:19

Продюсер новых «Черепашек-ниндзя» Роген рассказал о влиянии критики и негативных отзывов

Сегодня, 17:09

«Woman.ru»: последнее видео с Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Сегодня, 14:29

StarHit: на телешоу РФ «Голос» произошел скандал между Гагариной и Пресняковым

Сегодня, 12:59

«Мы тебя научим!»: Земфира затмила смелого Шнура

Сегодня, 10:29

Инвалидность Костомарова ещё три года назад предсказала Регина Тодоренко

Вчера, 22:19

Врач России рассказала о последствиях инсульта у Костомарова: «Потерял речь и память?»

Вчера, 16:34

Артистка Лия Ахеджакова написала трогательное письмо сцене «Современника»

Вчера, 16:14

«СЭ»: врачи России могут ампутировать часть руки фигуристу Костомарову из-за следов сепсиса

Вчера, 15:59

97-летий Александр Зацепин объяснил, почему он прекратил общение с Аллой Пугачевой

Вчера, 14:19

Ольга Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике через месяц после родов

Вчера, 13:34

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

Вчера, 08:14

Ольга Бузова поделилась размышлениями о любви, мужчинах и предстоящей свадьбе

9-03-2023, 23:19

СМИ назвали главных женщин чемпиона ОИ-2002 Костомарова: Навку, Домнину, Семенович и других

9-03-2023, 22:04

Ярцева: Костомарову могли давать зарубежные препараты, к которым организм привыкает

9-03-2023, 17:14

«Это трагическая ситуация», — Илья Авербух сделал последнее заявление о лечении Костомарова

9-03-2023, 09:09

Скончался доктор наук Александр Донцов, муж писательницы Дарьи Донцовой

8-03-2023, 21:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова

Вчера, 08:14

0

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как далее может проходить лечение фигуриста Романа Костомарова....

Подробнее
Цены на газ в Европе упали до рекордного уровня

Цены на газ в Европе упали до рекордного уровня

9-03-2023, 13:19

0

Биржевые цены на природный газ в Европе в четверг, 9 марта, снизились до рекордного минимума. Последний раз на...

Подробнее
Утром 9 марта на уборку заснеженного Петербурга отправили лишь 228 единиц спецтехники

Утром 9 марта на уборку заснеженного Петербурга отправили лишь 228 единиц спецтехники

9-03-2023, 11:39

0

Утром 9 марта петербуржцы вынуждены стоять в пробках на нерасчищенных от снега и наледи дорогах. Усугубляют ситуацию...

Подробнее
Вебер выразил мнение о политике ЕС

Вебер выразил мнение о политике ЕС

9-03-2023, 17:14

0

Политический лидер европейской народной партии в законодательном органе ЕС Манфред Вебер в интервью одному из изданий...

Подробнее
Военный эксперт Кошкин рассказал о сложностях при использовании ВСУ «умных бомб» JDAM

Военный эксперт Кошкин рассказал о сложностях при использовании ВСУ «умных бомб» JDAM

Вчера, 17:04

0

Украинские телеграм-каналы показали на видео применение нового оружия на артемовском направлении фронта. Удар пришелся...

Подробнее
«ТД А.П.Иванов» получил рекордную прибыль несмотря на скандалы с качеством питания в школах

«ТД А.П.Иванов» получил рекордную прибыль несмотря на скандалы с качеством питания в школах

Вчера, 11:40

0

Комбинат «ТД А.П.Иванов», который уже несколько лет подряд обслуживает школы Фрунзенского района Санкт-Петербурга,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кнутов: морская пехота нужна Украине, чтобы попытаться захватить Крым

Кнутов: морская пехота нужна Украине, чтобы попытаться захватить Крым

Вчера, 21:04

0

Сегодня британский Премьер Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном...

Подробнее
Гросси переизбрали руководителем МАГАТЭ

Гросси переизбрали руководителем МАГАТЭ

Вчера, 21:09

0

В совете международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ проходило решение вопроса о выборе руководителя. По...

Подробнее
Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут: Пригожин об обвинениях в мошенничестве

Коррупционные связи со мной вместе в могилу уйдут: Пригожин об обвинениях в мошенничестве

Сегодня, 17:38

0

Военкор Александр Симонов опубликовал в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» ролик, где основатель ЧВК «Вагнер»...

Подробнее
Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране

Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране

Сегодня, 12:34

0

В России продолжает развиваться внутренний туризм и на грядущий летний сезон многие планируют путешествовать по стране....

Подробнее