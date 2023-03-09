«Он катался в нетрезвом состоянии»: Семенович считает, что Роман Костомаров попал в больницу из-за алкоголизма

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
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Известная певица, звезда музыкального коллектива «Блестящие» Анна Семенович в начале своей артистической карьеры занималась фигурным катанием. Тогда девушка работала на льду в паре с Романом Костомаровым. В настоящее время Анна припоминает эти дни совсем без позитива.
Как утверждает Семенович, Роман тогда очень часто приходил на тренировки нетрезвым. Анна рассказала журналистам информационного онлайн-издания Popcake, что прославленный дважды чемпион мира и трижды чемпион Европы даже нередко ронял ее на лед во время выполнения элементов. Случалось, Костомаров поднимал руку на Семенович.
В эти дни, когда Роман находится в больнице, Анна его поддерживает, оставив все в прошлом. Она уверена — знаменитый фигурист сможет обрести новый смысл в своей жизни после того, как окончательно поправится.
Костомарова привезли 10 января в стационар с пневмонией. Первоначально спортсмен еще держался, ему не было сильно плохо. Правда, ему давали много обезболивающих лекарств. Позже его супруга Оксана Домнина рассказывала, что у Романа был только кашель. Затем у олимпийца неожиданно начал развиваться сепсис, а конечности стали отмирать. Тогда медицинские специалисты приняли решение о том, что необходимо ампутировать Роману часть конечностей. Именно они обычно отмирают самые первые. Роман остался без стоп и кистей рук.
Сейчас Костомаров только недавно вышел из медикаментозного сна и пока что приходит в себя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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