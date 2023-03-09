Филипп Киркоров объявил, что в его сердце живет новая любовь

Кардинально изменивший имидж король российской эстрады Филипп Киркоров признался о том, что в его сердце живет новая любовь. Поэтому он стал выглядеть моложе в том числе благодаря ей. Она вдохновила артиста на трансформацию, а помог ему улучшить внешность пластический хирург Тимур Хайдаров.

«Нам артистам приходится меняться, поскольку нас встречают по внешности, а провожают по песням, - пояснил Филипп Киркоров в беседе с «Комсомолкой». - Ну и конечно, любовь новая живет в моем сердце. Сейчас мне есть, к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Однако в душе моей есть это чувство и стимул жить дальше и творить».

Артист уже не в первый раз намекает на то, что кому-то удалось покорить его сердце. Ранее Киркоров сообщал, что любовь пронзила его снова в конце осени минувшего года. Подробности отношений певец раскрывать не стал, поскольку свои чувства хочет оградить от посторонних, пишет ФАН.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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