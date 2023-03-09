Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон после 8 лет отношений

Популярный российский актер и режиссер Сергей Безруков повел под венец свою жену Анну Матисон. В браке супруги счастливы вместе уже семь лет, в отношениях состоят и того больше - восемь.

О венчании стало известно из публикации звезды сериала «Бригада» в соцсети. Он выложил совместный с Анной снимок. Сам Безруков позировал в классическом костюме и с улыбкой на лице. Его жена предстала на снимке в белоснежном платье.

«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», - написал Сергей под снимком.

Когда состоялось венчание, народный артист РФ не уточнил.

Безруков и Матисон поженились в 2016 году. В браке у них родились трое детей - два сына и дочка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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