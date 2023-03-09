Продюсер новых «Черепашек-ниндзя» Роген рассказал о влиянии критики и негативных отзывов

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
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Актер Сет Роген, выступивший продюсером новых «Черепашек-ниндзя», в подкасте The Diary Of A CEO на видеохостинге YouTube рассказал, как влияют критика и негативные отзывы на создателей фильмов.
Он признался, что читать такое чтиво непросто. Его негативные отзывы о работах не раз буквально ранили, вынуждали усомниться в своем профессионализме, таланте и мастерстве.
Роган не один такой в кинематографе. Продюсер утверждает, что негативные отзывы и рецензии надолго остаются в памяти.
Он убежден, что если бы люди, которые их оставляют, знали, как сильно их оценки могут ранить творческих людей, вложивших всю душу в тот или иной проект, много раз бы подумали прежде чем обрушать на создателей ушат критики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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