Продюсер новых «Черепашек-ниндзя» Роген рассказал о влиянии критики и негативных отзывов

Актер Сет Роген, выступивший продюсером новых «Черепашек-ниндзя», в подкасте The Diary Of A CEO на видеохостинге YouTube рассказал, как влияют критика и негативные отзывы на создателей фильмов.

Он признался, что читать такое чтиво непросто. Его негативные отзывы о работах не раз буквально ранили, вынуждали усомниться в своем профессионализме, таланте и мастерстве.

Роган не один такой в кинематографе. Продюсер утверждает, что негативные отзывы и рецензии надолго остаются в памяти.

Он убежден, что если бы люди, которые их оставляют, знали, как сильно их оценки могут ранить творческих людей, вложивших всю душу в тот или иной проект, много раз бы подумали прежде чем обрушать на создателей ушат критики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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