«Woman.ru»: последнее видео с Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Номер Романа Костомарова и Валерии Ланской на шоу «Ледниковый период» обсуждают сейчас многие.

Этот номер не оставил никого равнодушным, пишет «Woman.ru». Костомаров и Ланская катались под композицию британской рок-группы Muse «Exogenesis Part III». Их номер высоко оценили судьи и зрители.

«Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что «Ледниковый период» — это творчество. С новым годом всех! Здоровья, любви и счастья», — сказал тогда Костомаров перед тем, как выйти на финальный прокат.

А спустя несколько месяцев он оказался в больнице, и ему пришлось бороться за свою жизнь.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 10 января. Он лежит в больнице уже третий месяц и пока врачи не дают прогнозов касательно того, сколько еще ему придется оставаться там. К тому же ходят слухи, что у него снова начался сепсис и ему грозит еще и ампутация части руки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700