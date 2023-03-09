«Woman.ru»: последнее видео с Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
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Номер Романа Костомарова и Валерии Ланской на шоу «Ледниковый период» обсуждают сейчас многие.
Этот номер не оставил никого равнодушным, пишет «Woman.ru». Костомаров и Ланская катались под композицию британской рок-группы Muse «Exogenesis Part III». Их номер высоко оценили судьи и зрители.
«Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что «Ледниковый период» — это творчество. С новым годом всех! Здоровья, любви и счастья», — сказал тогда Костомаров перед тем, как выйти на финальный прокат.
А спустя несколько месяцев он оказался в больнице, и ему пришлось бороться за свою жизнь.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 10 января. Он лежит в больнице уже третий месяц и пока врачи не дают прогнозов касательно того, сколько еще ему придется оставаться там. К тому же ходят слухи, что у него снова начался сепсис и ему грозит еще и ампутация части руки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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