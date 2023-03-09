StarHit: на телешоу РФ «Голос» произошел скандал между Гагариной и Пресняковым

На шоу «Голос» уже произошел конфликт: в этот раз скандал разгорелся из-за того, что Полина Гагарина начала блокировать Владимира Преснякова.

В 11-м сезоне проекта появилось новшество, пишет «СтарХит». Теперь наставники могут блокировать друг друга, тем самым мешая сделать выбор. И Полина Гагарина активно пользуется этим правом. Она не дала Владимиру Преснякову собрать команду, поскольку к ней идти хотят далеко не все участники.

Так, во втором выпуске Людмила Серебрякова из Москвы выбрала Преснякова, когда к ней обернулись все судьи. К Преснякову пошла и Маша Мэй, хотя ее хотела взять Полина Гагарина.

Проиграв в борьбе за участниц, певица решила использовать кнопку «блок» и не дала возможности Преснякову заполучить в свою команду Дарию и Гульнару Байгузину из Уфы. Но эта девушка в итоге ушла к Антону Беляеву.

Ситуацию прокомментировал репер Баста. Он отметил, что Гагарина не раз кричала, угрожала и забирала его артистов на шоу «Голос», проявляя свой характер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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