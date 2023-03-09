«Мы тебя научим!»: Земфира затмила смелого Шнура

Сегодня, 10:29

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«Мы тебя научим!»: Земфира затмила смелого Шнура
Земфира

Признанная в РФ иноагентом Земфира выпустила новую песню, из-за которой ее депутаты даже предлагают лишить гражданства.

И в этот раз, как отмечают в соцсетях россияне, Земфира затмила даже новую песню группы Сергея Шнурова, пишет НСН. «Ленинград» опубликовал клип на песню «Психотерапевтическая» в которой упоминается президент РФ Владимир Путин. Но эта композиция обсуждается не так активно, как песня Земфиры «PODNHA».

Покинувшая РФ певица не стала мелочиться и достаточно жестко изложила в новой песне свое видение сложившейся в РФ ситуации. В кадре появляются тарелки с оружием, и все это мелькает на фоне слов «Мы научим родину любить».

Как сообщают источники, депутаты Госдумы уже обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием лишить Земфиру всей недвижимости в России.

Земфира покинула РФ еще в прошлом году. Ее уже признали иноагентом. Певица выступает сейчас за границей и продолжает критиковать Россию и «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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