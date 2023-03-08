Инвалидность Костомарова ещё три года назад предсказала Регина Тодоренко

Олимпийский чемпион итальянского Торонто 2006 года в дисциплине танцы на льду, прославленный российский фигурист Роман Костомаров и сегодня продолжает бороться за жизнь в московской лечебнице «Коммунарка». Спортсмена привезли в медицинское учреждение 10 января с легочной пневмонией и подозрением на грипп. Уже два месяца Роман пребывает на больничной койке. С тех пор пациент пережил несколько операций, инсульты, медикаментозный сон. Родные, друзья, коллеги Костомарова ежедневно молятся за его здоровье, не оставляя надежды на его выздоровление.

К сожалению, медицинские специалисты не столь однозначны в своих прогнозах. Главный врач частной скорой помощи «Корис» из города Санкт-Петербурга Лев Авербах несколько раньше предсказал: Роману Костомарову очень сильно повезёт, если он сможет пережить своё заболевание и выйдет из больницы. Однако, в любом случае, фигурист останется инвалидом.

Пользователи Сети интернет увидели давний снимок с Романом Костомаровым. Теперь о той ситуации можно сказать: своеобразное пророчество. На том фото запечатлён ещё здоровый Роман Костомаров, который сидит возле ледового катка, сняв коньки, рядом с табличкой «Инвалид».

Намёк на печальное будущее олимпийского чемпиона неожиданно заметила телеведущая Регина Тодоренко. Это было ориентировочно три года назад, когда фигурист ещё был полностью здоров.

«С коньками на фоне таблички «Инвалид» — это очень интересная ситуация», — написала тогдашняя партнёрша Костомарова по «Ледниковому периоду» в комментариях под фото. «Не вижу проблем!» — ответил ей олимпийский чемпион.

В настоящее время мнения пользователей Сети интернет по поводу этой давней фотографии разделились. Часть пользователей назвали её простым совпадением, но другие решили: это был знак.

«Это судьба. Если суждено утонуть, в аварии не гибнут. От судьбы не уйдёшь», — заметили некоторые комментаторы.

Об этом сегодня сообщили журналисты сетевого портала 2х2.su.

Пророчество или нет, а Роман Костомаров действительно подумывает поставить коньки на полку, несмотря на возможность сделать протезы — так, по крайней мере, пишут некоторые СМИ. По информации изданий, Костомаров собирается выкинуть все коньки и забыть, что когда-либо занимался фигурным катанием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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