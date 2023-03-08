Врач России рассказала о последствиях инсульта у Костомарова: «Потерял речь и память?»

Сегодня, 10 марта, исполнилось ровно два месяца с того дня, когда знаменитый российский олимпиец и активный фигурист шоу «Ледниковый период» Роман Костомаров попал в лечебное учреждение города Москвы. 10 января Романа доставили в одну из столичных клиник с диагнозом пневмония. Затем, ввиду особой сложности простудного заболевания, перевели в лучший медицинский центр страны «Коммунарка».

В настоящее время спортсмен в очередной раз за прошедшие два месяца столкнулся с сепсисом. Подобное системное поражение человеческого организма, как правило, медицинские специалисты обычно пытаются лечить различными медикаментозными составами. Среди них превалируют лекарства, создаваемые зарубежными фармацевтическими компаниями, поскольку в России их производство ограничено. Однако к таким препаратам бактерии, вызывающие сепсис, быстро привыкают.

Известный российский врач-иммунолог Ирина Ярцева на данный момент пока не в состоянии ответить на вопрос, насколько у спортсмена имеются проблемы с когнитивными функциями. Все очевидные нарушения этих функций, надеется Ярцева, станут более понятны и ясны только после того, как к фигуристу полностью вернется его сознание. Врач уверяет, что невозможно уточнить на текущий момент, какие последствия будут у спортсмена после инсульта. Об этом сегодня сообщили журналисты сетевого портала «7Дней.ру».

Только когда он начнет жить без аппаратов, самостоятельно дышать, есть, пить, разговаривать, тогда станет ясно, констатирует опытная врач. После выздоровления Романа Костомарова ожидает серьезная реабилитация.

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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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