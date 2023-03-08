Артистка Лия Ахеджакова написала трогательное письмо сцене «Современника»

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На сцене театра «Современник» актриса Лия Ахеджакова выступала полвека, она буквально срослась с ней и, даже будучи в преклонном возрасте, не собиралась с нее уходить. Однако руководство театра зимой нынешнего года внезапно для самой артистки неожиданно сняло ее с репертуара.
Для самой звезды «Служебного романа» это оказалось серьезным ударом. При этом она не могла не осознавать, что ее политическую позицию и антироссийские заявления в театральном мире далеко не все разделяют.
Народная артистка верна своей давней традиции. Она привыкла здороваться со сценой всякий раз. Этому ее еще научил знаменитый украинский актер Богдан Ступка, когда они вместе играли на подмостках театра им. Ивана Франко в Киеве. Он говорил, что если со сценой здороваться, она будет актеру помогать.
Лия Ахеджакова говорит, что не имела возможности проститься с любимой сценой. В «Современнике» она уже не появляется. Однако проститься надо - знаменитость решила сделать это через трогательное письмо.
«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю! Какие драматурги! Прощай, моя дорогая!» - написала Ахеджакова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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