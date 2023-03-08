«СЭ»: врачи России могут ампутировать часть руки фигуристу Костомарову из-за следов сепсиса

Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
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Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова до сих пор вызывает опасения, ведь есть признаки того, что у него снова может начаться сепсис.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», до сих пор Костомарова не снимают с аппарата вентиляции легких. Все потому, что пока он не может самостоятельно нормально дышать.
Еще больших опасений вызывают признаки начала сепсиса. Из-за сепсиса ему уже ампутировали стопы и часть пальцев на руках.
Источники сообщают, что у фигуриста нет ухудшений или улучшений на руках, и не исключено, что будет принято решение об ампутации части руки.
Стоит отметить, что 21 февраля фигурист перенес инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга. К тому же у него начались проблемы со зрением. Поэтому до сих пор врачи не дают прогнозов касательно того, как долго спортсмен еще пробудет в больнице.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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