«СЭ»: врачи России могут ампутировать часть руки фигуристу Костомарову из-за следов сепсиса

Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова до сих пор вызывает опасения, ведь есть признаки того, что у него снова может начаться сепсис.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», до сих пор Костомарова не снимают с аппарата вентиляции легких. Все потому, что пока он не может самостоятельно нормально дышать.

Еще больших опасений вызывают признаки начала сепсиса. Из-за сепсиса ему уже ампутировали стопы и часть пальцев на руках.

Источники сообщают, что у фигуриста нет ухудшений или улучшений на руках, и не исключено, что будет принято решение об ампутации части руки.

Стоит отметить, что 21 февраля фигурист перенес инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга. К тому же у него начались проблемы со зрением. Поэтому до сих пор врачи не дают прогнозов касательно того, как долго спортсмен еще пробудет в больнице.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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