97-летий Александр Зацепин объяснил, почему он прекратил общение с Аллой Пугачевой

Заслуженному деятелю искусств РФ, автору свыше 300 сотен песен и музыки к более чем сотни кинофильмов Александру Зацепину сегодня, 10 марта, исполнилось 97 лет.

Немногим известно, что свой путь к славе он начинал с написания музыки к короткометражкам. Однако настоящая популярность на него обрушилась только после написания саундтреков к фильмам Леонида Гайдая.

У Зацепина была собственная студия звукозаписи. Некоторое время он даже сотрудничал с самой Примадонной Аллой Пугачевой. Однако общение с легендарной певицей деятель искусств прервал.

Причину этого раскрыл «СтарХит».

Как оказалось, Алла Пугачева сама выступила в роли автора песен. Однако она боялась выпускать их на публику под своим именем и убедила Зацепина представить их автором некоего Бориса Горбоноса.

Через определенный период правда вскрылась. Начали ходить слухи, что автором является инвалид, а он не хочет раскрывать его личность и нарушает авторские права.

На композитора обрушилась общественность с критикой. Тогда он и принял решение прервать сотрудничество с Примадонной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700