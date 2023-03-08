97-летий Александр Зацепин объяснил, почему он прекратил общение с Аллой Пугачевой

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Заслуженному деятелю искусств РФ, автору свыше 300 сотен песен и музыки к более чем сотни кинофильмов Александру Зацепину сегодня, 10 марта, исполнилось 97 лет.
Немногим известно, что свой путь к славе он начинал с написания музыки к короткометражкам. Однако настоящая популярность на него обрушилась только после написания саундтреков к фильмам Леонида Гайдая.
У Зацепина была собственная студия звукозаписи. Некоторое время он даже сотрудничал с самой Примадонной Аллой Пугачевой. Однако общение с легендарной певицей деятель искусств прервал.
Причину этого раскрыл «СтарХит».
Как оказалось, Алла Пугачева сама выступила в роли автора песен. Однако она боялась выпускать их на публику под своим именем и убедила Зацепина представить их автором некоего Бориса Горбоноса.
Через определенный период правда вскрылась. Начали ходить слухи, что автором является инвалид, а он не хочет раскрывать его личность и нарушает авторские права.
На композитора обрушилась общественность с критикой. Тогда он и принял решение прервать сотрудничество с Примадонной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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