СМИ назвали главных женщин чемпиона ОИ-2002 Костомарова: Навку, Домнину, Семенович и других

В личной и профессиональной жизни известного фигуриста Романа Костомарова было немало женщин.

Спортсмен был дважды женат и оба раза на коллегах.

В 2004 году он женился на фигуристке Юлии Лаутовой, но они развелись спустя три года. В тот период Роман строил карьеру и был сильно занят, что не нравилось его супруге.

В 2007 году судьба свела фигуриста с Оксаной Домниной. В 2011 году у них родилась дочь Анастасия, а в 2013-м пара разорвала отношения. Оксана ушла от Романа к актеру Владимиру Яглычу, так как фигурист не спешил официально с ней заключать брак. Однако Костомаров понял, что возлюбленная может уйти от него навсегда, и он решился сделать ей предложение. Они сыграли свадьбу и обвенчались. А в 2016 году у пары родился сын, которого родители назвали Ильей.

В профессиональной сфере Роману довелось сотрудничать с тренерами Лидией Караевой, Натальей Линичук и Татьяной Тарасовой, а также кататься в паре с Анной Семенович и Татьяной Навкой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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