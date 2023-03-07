Ярцева: Костомарову могли давать зарубежные препараты, к которым организм привыкает

Сегодня, 17:14

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Ярцева: Костомарову могли давать зарубежные препараты, к которым организм привыкает
Фото из открытых источников

Популярный в Российской Федерации врач-иммунолог Ирина Ярцева написала на страницах социальных сетей интернета о том, что люди неспособны долго существовать с сепсисом. Для человека подобная ситуация критическая, даже смертельная. В случае с чемпионом Олимпиады 2006 года Романом Костомаровым сепсис делает все, чтобы полностью «сломать» организм спортсмена. Как утверждает Ярцева, в итоге активно развиваются хронические заболевания различных органов. Дополнительно также присутствует дыхательная недостаточность. Сепсис становится причиной тромбоза и поражения сосудов.

Медицинский специалист рассказала, что Роману врачи все время вводят антибактериальные препараты. Как правило, эти лекарства поступают в Россию из-за границы.

«Препаратов с антибактериальными свойствами тоже мало, и в Российской Федерации их нет в свободном доступе. Однако если долго капать даже эти средства, то бактерии все равно выработают устойчивость», — заключила иммунолог.

Об этом написали корреспонденты новостного портала «Общественная служба новостей».

Напоминаем, что Роман Костомаров был госпитализирован 10 января из-за пневмонии. Болезнь привела к осложнениям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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