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Популярный в Российской Федерации врач-иммунолог Ирина Ярцева написала на страницах социальных сетей интернета о том, что люди неспособны долго существовать с сепсисом. Для человека подобная ситуация критическая, даже смертельная. В случае с чемпионом Олимпиады 2006 года Романом Костомаровым сепсис делает все, чтобы полностью «сломать» организм спортсмена. Как утверждает Ярцева, в итоге активно развиваются хронические заболевания различных органов. Дополнительно также присутствует дыхательная недостаточность. Сепсис становится причиной тромбоза и поражения сосудов.
Медицинский специалист рассказала, что Роману врачи все время вводят антибактериальные препараты. Как правило, эти лекарства поступают в Россию из-за границы.
«Препаратов с антибактериальными свойствами тоже мало, и в Российской Федерации их нет в свободном доступе. Однако если долго капать даже эти средства, то бактерии все равно выработают устойчивость», — заключила иммунолог.
Об этом написали корреспонденты новостного портала «Общественная служба новостей».
Напоминаем, что Роман Костомаров был госпитализирован 10 января из-за пневмонии. Болезнь привела к осложнениям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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