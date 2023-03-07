«Это трагическая ситуация», — Илья Авербух сделал последнее заявление о лечении Костомарова

Фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал о лечении своего друга, олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Роман Костомаров попал в больницу еще 10 января, и все еще его состояние вызывает опасение у медиков. Илья Авербух, чтобы поддержать товарища, решил организовать тур по России. Шоу «Ледниковый период», получившее подзаголовок «Письма любви», увидят в 30 городах РФ. Этот тур нацелен на моральную поддержку Романа.

Зрители шоу смогут отправить письмо со словами поддержки Романа Костомарова. Авербух обещает бережно сохранить каждое письмо и отправить его тяжелобольному товарищу после выступления.

«Он огромный боец, сражается и еще раз хочу сказать, что вот эти слова поддержки — переоценить невозможно. Мы не организовываем никакой там фонд и сбор средств — это наше семейное дело, и мы со всем справимся. Эта трагическая ситуация откликается в сердцах каждого человека», — заявил Костомаров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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