Скончался доктор наук Александр Донцов, муж писательницы Дарьи Донцовой

Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский не исключил того, что в нынешнем году туристический поток в Крым...Подробнее
Муж писательницы Дарьи Донцовой, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ и академик РАН Александр Донцов скончался от рака. О трагедии 8 марта сообщила бренд-менеджер Донцовой Анна Павлиева.
Александр Донцов — третий муж автора детективов. Они поженились в 1983 году, а через три года у них родилась дочь Мария. Также у Дарьи есть пасынок Дмитрий — сын Александра от предыдущего брака.
Два года назад Дарья рассказала о диагнозе мужа. По ее словам, новость об этом стала для нее настоящим шоком. Женщина, которая недавно сама излечилась от рака, не была готова услышать плохие новости. В 1997 году Дарье поставили диагноз «рак молочной железы». Ее книги были «таблетками от депрессии». С Дарьей случилась настоящая истерика, когда она узнала о страшном диагнозе мужа.
Как-то в ток-шок Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» писательница рассказала, что Александр, который боролся с раком кишечника, был оптимистом и даже на операционном столе подбадривал жену.
Мужчине пришлось перенести больше семи курсов химиотерапии. Он также бросил курить и начал вести здоровый образ жизни. Однако все это в конечном итоге его не спасло.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский не исключил того, что в нынешнем году туристический поток в Крым...Подробнее
Экстрасенс и таролог Айгуль Хуснетдинова заявила о том, что фигурист Роман Костомаров не выживет. Она полагает, что нет...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провоцирует киевский режим на переброску в Бахмут новых подразделений для...Подробнее
Социальная сеть «Одноклассники» планирует поздравить своих пользовательниц с Международным женским днем 8 Марта большим...Подробнее
С приходом на пост губернатора Петербурга Александра Беглова закупки Смольным сувенирной продукции выросли в разы....Подробнее
США и страны Евросоюза, вероятно, устроили состязание и сейчас соревнуются в том, кто больше всего поставит Украине...Подробнее
О мужчине, который проходил 20 лет без обуви, рассказало издание «The New York Times». В публикации отмечается, что...Подробнее
Во Франции в разных городах проходят протестные акции против проведения пенсионной реформы в государстве. Митингующие...Подробнее
Издание «The Defense Post» сообщает о прибытии на Тайвань контингента американских военных для проведения учений....Подробнее
В Тюмени пациенты неделями ждут своей очереди на прием к врачам больниц и поликлиник. «URA.RU» пишет о том, что узких...Подробнее
Комментировать