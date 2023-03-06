Скончался доктор наук Александр Донцов, муж писательницы Дарьи Донцовой

Муж писательницы Дарьи Донцовой, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ и академик РАН Александр Донцов скончался от рака. О трагедии 8 марта сообщила бренд-менеджер Донцовой Анна Павлиева.

Александр Донцов — третий муж автора детективов. Они поженились в 1983 году, а через три года у них родилась дочь Мария. Также у Дарьи есть пасынок Дмитрий — сын Александра от предыдущего брака.

Два года назад Дарья рассказала о диагнозе мужа. По ее словам, новость об этом стала для нее настоящим шоком. Женщина, которая недавно сама излечилась от рака, не была готова услышать плохие новости. В 1997 году Дарье поставили диагноз «рак молочной железы». Ее книги были «таблетками от депрессии». С Дарьей случилась настоящая истерика, когда она узнала о страшном диагнозе мужа.

Как-то в ток-шок Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» писательница рассказала, что Александр, который боролся с раком кишечника, был оптимистом и даже на операционном столе подбадривал жену.

Мужчине пришлось перенести больше семи курсов химиотерапии. Он также бросил курить и начал вести здоровый образ жизни. Однако все это в конечном итоге его не спасло.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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