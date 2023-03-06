Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова

Комик Тимур Батрутдинов станет новым ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) на Первом канале. Об этом рассказал он сам в беседе с «КП».

Впервые в истории программы КВН сменился ведущий. Несколько десятилетий им был Александр Масляков. Однако легендарный ведущий решил оставить работу на телевидении из-за проблем со здоровьем - он переболел коронавирусом в тяжелой форме. Да и возраст сказывается - Маслякову уже 81 год. В такие годы работать на телевидении уже сложно.

Новый сезон КВН открывал популярный ведущий Валдис Пельш. Вторая серия игр команд прошла с актером Александром Олешко. Ведущим третьей серии и финала станет известный в РФ комик, резидент шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов. Ранее он тоже играл в КВН - был членом команды «Незолотая молодежь».

Игру, которую провел юморист, в эфире Первого канала покажут 18 марта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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