Александр Васильев: Надежда Бабкина рассталась с Евгением Гором и закрутила роман с молодым фигуристом

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Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил о том, что его соведущая по «Модному приговору» Надежда Бабкина на программе больше не появится. Она ушла с Первого на другой канал, где будет вести похожую передачу и зарабатывать больше.
«Модный vs Народный» будет называться проект. Работать певица будет в паре со стилистом Владом Лисовцом.
Историк моды также проинформировал о крутых переменах в личной жизни 72-летней знаменитости. Оказывается, она уже рассталась с Евгением Гором и закрутила роман с новым поклонником.
«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», — приводит слова Васильева издание Woman.ru.
Бабкина не сообщала журналистам и поклонником о расставании с Гором, который был ее моложе на 30 лет и с которым она прожила почти 20 лет. Она утверждала, что была с ним счастлива. Хотя официально пара свой брак и не регистрировала.
Несколько месяцев назад Гор уехал из России.
Сергей Рябов является заместителем руководителя в театре Бабкиной. Издание утверждает, что вместе они проводят по 19 часов в сутки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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