Пригожин рассказал, как на нашем федеральном ТВ устраивали травлю РФ

Сегодня, 11:19

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Пригожин рассказал, как на нашем федеральном ТВ устраивали травлю РФ
Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о том, что на федеральном ТВ ранее устроили травлю России.

По его словам, в эфир российских телеканалов без проблем попадали украинские артисты, тогда как российских исполнителей «задвигали». Об этом он сказал в беседе с «News.ru».

Примером такой ситуации он считает то, что певица Светлана Лобода в 6 из 8 сезонов шоу «Голос. Дети» была в жюри.

Не забыл он и обиду из-за того, что в 2008 году вместо Валерии на Евровидение от России поехала Анастасия Приходько. Он заявил, что эта певица попала на конкурс, так как была в близких отношениях с сыном человека, имеющего огромное влияние на российском телевидении.

«У меня складывается ощущение, что кто-то за кадром в творческой кооперации устраивал травлю и диверсию против собственной страны», - заявил Пригожин.

Отметим, после того как РФ 24 февраля 2022 года начала «военную спецоперацию» на территории Украины из РФ уехали многие исполнители,  и не только украинские артисты, а в том числе и те, кто родился в РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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