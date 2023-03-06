Тяжелобольной Костомаров продолжает оставаться в реанимации под наблюдением врачей

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В состоянии здоровья Романа Костомарова ситуация снова усугубилась, несмотря на то, что начала наблюдаться положительная динамика. Такие новости передают источники в столичной клинике «Коммунарка», где находится олимпийский чемпион.
На днях лечащие врачи заметили, что у 46-летнго фигуриста начала синеть левая рука, хотя до этого на ней уже была ампутирована кисть. Подобные симптомы указывают на некроз, который мог снова развиться в организме пациента. Таким образом, возникла новая угроза ампутации.
Согласно последней информации, Костомарова стали выводить из медикаментозной комы. Сейчас медики не дают никаких прогнозов относительно состояния прославленного фигуриста, который на протяжении двух месяцев находится в медучреждении после госпитализации с болями в груди и неудержимым кашлем.
Как известно, Костомаров пережил ампутацию ступней и пальцев на руках, микроинсульт и пневмонию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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