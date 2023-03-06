Тяжелобольной Костомаров продолжает оставаться в реанимации под наблюдением врачей

Вчера, 22:54

0

Image 16+
Тяжелобольной Костомаров продолжает оставаться в реанимации под наблюдением врачей
Роман Костомаров

В состоянии здоровья Романа Костомарова ситуация снова усугубилась, несмотря на то, что начала наблюдаться положительная динамика. Такие новости передают источники в столичной клинике «Коммунарка», где находится олимпийский чемпион. 

На днях лечащие врачи заметили, что у 46-летнго фигуриста начала синеть левая рука, хотя до этого на ней уже была ампутирована кисть. Подобные симптомы указывают на некроз, который мог снова развиться в организме пациента. Таким образом, возникла новая угроза ампутации. 

Согласно последней информации, Костомарова стали выводить из медикаментозной комы. Сейчас медики не дают никаких прогнозов относительно состояния прославленного фигуриста, который на протяжении двух месяцев находится в медучреждении после госпитализации с болями в груди и неудержимым кашлем. 

Как известно, Костомаров пережил ампутацию ступней и пальцев на руках, микроинсульт и пневмонию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Тяжелобольной Костомаров продолжает оставаться в реанимации под наблюдением врачей

Вчера, 22:54

Хореограф Авербух: 90% информации о состояни Костомарова выдумано

Вчера, 20:44

Не пришел в сознание, моргает с трудом: последние новости о самочувствии Костомарова

Вчера, 18:04

«Организм продолжает сыпаться»: врач оценила шансы Костомарова сохранить руку

Вчера, 13:44

Еремеева дала прогноз, какая вероятность у Костомарова потерять руку

Вчера, 11:29

Иван Ургант поздравил с днем рождения любовь всей своей жизни

6-03-2023, 23:59

Пугачева встретилась с поклонниками из Москвы в онлайн-формате

6-03-2023, 23:44

Особняк Романа Костомарова нуждается в ремонте

6-03-2023, 16:19

Продюсер Пригожин призвал Аллу Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной

6-03-2023, 15:19

Супруга Брюса Уиллиса Эмма попросила фотографов сохранять дистанцию в отношении актера

6-03-2023, 13:34

Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

6-03-2023, 13:04

Врач Лев Авербах: фигуристу РФ Костомарову очень повезет, если он останется живой

6-03-2023, 11:09

Психолог Минченков: у фигуриста РФ Костомарова сильный стресс, который требует проработки новых смыслов

5-03-2023, 23:29

Стало известно, как фигурист РФ Роман Костомаров чувствует себя после выхода из комы

5-03-2023, 20:54

Инфекционист Андреев назвал причину ухудшения состояния Романа Костомарова в реанимации

5-03-2023, 19:09

Алла Борисовна Пугачева вышла на связь из Израиля сильно помолодевшей

5-03-2023, 17:14

Помолодевшая Алла Пугачева «разрешила весну» и столкнулась с хейтом

5-03-2023, 16:24

Фигуристу Роману Костомарову будет оказана психологическая помощь

5-03-2023, 15:29

«Известия»: врачи РФ вновь подозревают сепсис у фигуриста Костомарова из-за синеющей руки

5-03-2023, 13:24

«Меня сильно это взбесило!» — Роман Костомаров вне себя после откровений Семенович об алкоголизме

5-03-2023, 09:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«МК»: Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей

«МК»: Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей

5-03-2023, 17:24

0

В Казахстане купить машину по российскому паспорту стало практически невозможно. Хотя именно на эту страну рассчитывали...

Подробнее
Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%

Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%

6-03-2023, 21:14

0

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский не исключил того, что в нынешнем году туристический поток в Крым...

Подробнее
Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

Айгуль Хуснетдинова не дает Костомарову шансов на выживание

6-03-2023, 13:04

0

Экстрасенс и таролог Айгуль Хуснетдинова заявила о том, что фигурист Роман Костомаров не выживет. Она полагает, что нет...

Подробнее
«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

«Это издевательство»: общественник Соловейчик о планах реновации «Нарвской заставы»

5-03-2023, 14:02

0

Микрорайон «Нарвская застава» в Петербурге является наглядным доказательством того, каким был советский Ленинград в...

Подробнее
Youtube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса

Youtube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса

5-03-2023, 18:44

0

Видеохостинг Youtube заблокировал канал «Шоу Вил» российских пранкеров Вована и Лексуса. Блокировка применена и в...

Подробнее
«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

6-03-2023, 11:49

0

Социальная сеть «Одноклассники» планирует поздравить своих пользовательниц с Международным женским днем 8 Марта большим...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный организовал конвейер по закупке произведений искусства за счет бюджета Петербурга

Смольный организовал конвейер по закупке произведений искусства за счет бюджета Петербурга

6-03-2023, 13:57

0

С приходом на пост губернатора Петербурга Александра Беглова закупки Смольным сувенирной продукции выросли в разы....

Подробнее
Глава МИД Венгрии считает, что США и ЕС соревнуются в поставках вооружений Киеву

Глава МИД Венгрии считает, что США и ЕС соревнуются в поставках вооружений Киеву

6-03-2023, 19:49

0

США и страны Евросоюза, вероятно, устроили состязание и сейчас соревнуются в том, кто больше всего поставит Украине...

Подробнее
Уильямсон заявила, что намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США

Уильямсон заявила, что намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США

5-03-2023, 10:59

0

Американская писательница Марианна Уильямсон заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на должность...

Подробнее
Американский контингент прибыл на учения на Тайвань

Американский контингент прибыл на учения на Тайвань

6-03-2023, 10:39

0

Издание «The Defense Post» сообщает о прибытии на Тайвань контингента американских военных для проведения учений....

Подробнее