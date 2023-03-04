Продюсер Пригожин призвал Аллу Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной длится уже второй год подряд. Стороны не готовы садиться за стол переговоров, хотя некоторые страны уже старались выступить посредниками и положить начало переговорному процессу. Это не удается, так как пока ни РФ, ни Украина не достигли своих целей.

Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно предложил стать инициатором мирных переговоров легендарную советской певице Алле Борисовне Пугачевой.

Она уже больше года не живет в РФ и, как объясняла в своем обращении к Минюсту, разделяет и полностью поддерживает позицию своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ, - Ред.) по СВО. В Украине приветствовали поступок Примадонны. Также появлялась информация, что звездная чета оказывает финансовую поддержку украинцам через благотворительные фонды.

Пригожин считает, что Пугачева могла бы вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем, который ранее участвовал в контактах двух стран, отправиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«У Аллы Борисовны песня была: «Живи спокойно, страна, я у тебя одна». В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентами Путиным и Зеленским. Начать разговор — как мать, у которой есть дети, есть внуки. Которой действительно страна небезразлична», — порассуждал Пригожин в беседе с изданием Ньюс.ру.

Продюсер видит роль Пугачевой как объединяющую. Прежде всего, людей творческих из Украины и России - в «единый культурный фронт». Однако без поддержки какой-либо стороны вооруженного конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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