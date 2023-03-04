Супруга Брюса Уиллиса Эмма попросила фотографов сохранять дистанцию в отношении актера

Сегодня, 13:34

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Супруга Брюса Уиллиса Эмма попросила фотографов сохранять дистанцию в отношении актера
Фото из открытых источников

Эмма Хемминг, жена 67-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса, была вынуждена обратиться к журналистам и фотографам с просьбой прекратить преследование ее мужа и сохранять дистанцию. Женщина недовольна тем, что папарацци буквально круглосуточно караулят звезду кино после того, как стало известно о диагностированной у него лобно-височной деменции.

44-летняя жена Уиллиса свой призыв оставить мужа в покое опубликовала в своем аккаунте Instagram (соцсеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской). Она отметила, что семья из-за наплыва папарацци столкнулась с определенными сложностями и не может доставить актера безопасно из одного места в другое.

«Обращаюсь ко всем фотографам и видеооператорам, пытающимся раздобыть эксклюзивные снимки моего мужа. Я понимаю, что это ваша работа, но и вы поймите меня и постарайтесь держать дистанцию. Пожалуйста, не кричите моему супругу, не спрашивайте, как у него дела, не свистите ему. Дайте ему личное пространство», — говорится в сообщении Хемминг.

Жена «Крепкого орешка» написала его после того, как СМИ сорвали ее совместную прогулку с мужем в Санта-Монике.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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