Психолог Минченков: у фигуриста РФ Костомарова сильный стресс, который требует проработки новых смыслов

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Член Профессиональной психотерапевтической лиги, телесно-ориентированный терапевт Андрей Минченков уверен в том, что, с высокой степенью вероятности, резкое перемещение человека из состояния «здоровый» в инвалидность ввело Романа Костомарова в глубокий и мощный стресс.
Медик рассказал, что Рома перед госпитализацией никак не мог представить, что с ним такое случится. Минченков акцентировал внимание на том, что в настоящее время у Костомарова наблюдается сильнейшая шоковая травма. Эксперт считает — с этого момента максимально важным для него является то, чтобы он, как человек, ощущал себя нужным. Для этого окружающим необходимо создать ему именно такие условия.
Костомарова привезли в клинику 10 января. На фоне тяжелой пневмонии олимпийскому чемпиону выполнили ампутации. Не исключено, что их придётся делать и в дальнейшем. Специалисты, занимающиеся протезами, рассказали, что чемпиону ОИ их можно подобрать, чтобы он ходил. Однако, о возвращении на лед, как профессионала, скорее всего, придется забыть. Впрочем, некоторые врачи даже делают предположения о том, что Костомаров может не выжить. Об этом сообщают журналисты информационного онлайн-портала «Пятый канал».
Есть даже мнение, что его жизнь спасет только чудо. Ясно одно: фигуристу нужна будет длительная, тяжелая и дорогая реабилитация.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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