Стало известно, как фигурист РФ Роман Костомаров чувствует себя после выхода из комы

Сегодня, 20:54

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Стало известно, как фигурист РФ Роман Костомаров чувствует себя после выхода из комы
Фото из открытых источников

Фигурист Роман Костомаров все еще в больнице, но уже сообщают, что в его состоянии наметились улучшения.

Источники сообщили, что олимпийского чемпиона выводят из состояния медикаментозной комы, пишет Вокруг ТВ. Но, к сожалению, остаются проблемы с крвообращением и не исключено, что ему придется ампутировать кисть руки.

Ранее Костомаров уже перенес ампутацию стоп, так как у него началась гангрена нижних конечностей. За время нахождения в больнице Роман перенес два инсульта и менингит. Также у него возникли проблемы со зрением. Ему удалили хрусталик из-за сильного фронтита, но зрение можно будет в будущем восстановить.

Источник, знакомый с ходом лечения Романа, сообщил, что звезду «Ледникового периода» Первого канала уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он пришел в сознание. Также сообщается, что ему дают препараты, которые облегчают боль.

Пока близкие фигуриста не спешат делиться с прессой подробностями его лечения, но обещают объявить подробности в будущем, если Роман Костомаров сам захочет этого.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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