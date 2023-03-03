Инфекционист Андреев назвал причину ухудшения состояния Романа Костомарова в реанимации

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Состояние фигуриста Романа Костомарова, который в январе был госпитализирован в Коммунарку, постепенно стабилизируется, но все еще есть определенные риски. Сегодня СМИ написали, что у фигуриста начинает синеть одна из конечностей, в связи с чем врачи не исключили сепсис.
По мнению инфекциониста Сергея Андреева, здоровье Костомарова может ухудшаться из-за длительного пребывания в больнице. Врач обратил внимание на то, что в палате, где находится олимпийский чемпион, живут различные вредоносные микроорганизмы, которые убивают иммунитет пациента. Как подчеркнул Андреев, в реанимации обитают синегнойная палочка и протей мирабилис, которые могут вызывать сепсис, а также золотистый стафилококк.
Напомним, Роман Костомаров уже перенес ампутацию стопы и фаланг пальцев кистей. Спортсмена вывели из медикаментозной комы, в которую он был введен из-за перенесенного инсульта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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