Алла Борисовна Пугачева вышла на связь из Израиля сильно помолодевшей

Сильно помолодевшая Алла Пугачева в Израиле «разрешила весну». Об этом сообщает издание «Телепрограмма».

Истинные фанаты Примадонны знали, что их кумир каждое первое воскресенье марта «разрешала весну». Это стало своего рода традицией, и ежегодно в загородном замке в Грязи в кругу друзей и поклонников Алла Борисовна отмечала свой весенний «День желтых цветов».

Однако почти год назад артистке с семьей пришлось выехать из России. Но в этом году, даже проживая в Израиле, она и не подумала отказываться от личного праздника. Правда, выходить пришлось не на балкон загородного особняка, а в соцсети. На этот раз Примадонна поздравила своих поклонников «с первым воскресеньем весны» в цифровом формате, дополнив пост новой фотографией себя.

От увиденного фанаты пребывали в приятном шоке: на снимке перед ними предстала очень сильно помолодевшая звезда, будто сбросившая не один десяток лет.

Люди в комментариях с теплотой встретили и слова артистки, и ее селфи.

«Пусть в вашей жизни, жизни ваших детишек, всегда будет прекрасная весна!» — написала одна из поклонниц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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