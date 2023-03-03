Фигуристу Роману Костомарову будет оказана психологическая помощь

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Романа Костомарова врачи недавно вывели из искусственной комы. Фигурист понемногу приходит в себя. Он недоволен тем, что находится в больнице. Начинает спортсмен осознавать и то, что с ним произошло. Смириться с таким тяжело, пациент сейчас в состоянии, когда без квалифицированной психологической помощи не обойтись.
Над этим вопросом сейчас работают. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник информации сообщает, что скоро Романа Костомарова будет навещать профессиональный психолог. Опытный специалист призван помочь спортсмену адаптироваться к новой реальности.
Издание указывает, что медиков сейчас беспокоит не только психологическое здоровье Костомарова, но и физическое. Стало известно о том, что левая рука фигуриста начала синеть. Это наталкивает людей в белых халатах на мысль, что у Романа снова начал развиваться сепсис.
Напомним, из-за некроза фигуристу уже ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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