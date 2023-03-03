Помолодевшая Алла Пугачева «разрешила весну» и столкнулась с хейтом

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Проживающая в Израиле Алла Пугачева поздравила в соцсети поклонников с началом весны. 73-летняя певица разместила свои фото, на которых она предстала заметно помолодевшей.
«С первым воскресением весны!», — написала Примадонна.
Однако свежий пост Аллы Борисовны не все восприняли так, как ей бы хотелось. Среди комментаторов нашлось немало хейтеров, которые заявили, что уехавшая за границу знаменитость не имеет права поздравлять с весной.
«Отфотошопила себя на 18 лет — смешно»; «Выглядела бы так в 30 лет, если бы не пила и не курила»; «Рабы и холопы вас тоже поздравляют»; «Как живется, предательница? Совесть не мучает?»; «Без вас весна приятнее началась», — набросились на Пугачеву недоброжелатели.
Отметим, что ежегодно в первое воскресенье марта Алла Пугачева «разрешала весну» по придуманной ее традиции. У подмосковного замка Примадонны собирались поклонники с букетами цветов, а она сама произносила с балкона дома:
«Весну разрешаю».
Затем в особняк приезжали друзья певицы, чтобы вместе с ней отпраздновать наступление весны. Судя по всему, переехав в Израиль, Пугачева не стала нарушать традиции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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