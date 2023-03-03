«Известия»: врачи РФ вновь подозревают сепсис у фигуриста Костомарова из-за синеющей руки

Фигурист Роман Костомаров все еще в больнице и продолжает бороться за свою жизнь.

Появилась информация уже о том, что ему могут ампутировать часть руки из-за сепсиса. У 46-летнего спортсмена синеет рука, пишет Telegram-канал «112». Но родные спортсмена не дают комментариев по этому поводу.

При этом сообщалось, что олимпийский чемпион приходит в себя и ему предстоит восстанавливать и физическое здоровье, и психологическое. В ближайшее время с Костомаровым будет работать психолог.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали еще 10 января. У него уже ампутированы стопы, он перенес инсульт и сообщалось, что у него проблемы со зрением. Врачи уже говорят о том, что спортсмену придется долго работать над собой, чтобы вернуться к привычной жизни. Но о многих вещах ему все же придется забыть из-за ампутации, а также последствий микроинсульта и пневмонии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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