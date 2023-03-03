«Меня сильно это взбесило!» — Роман Костомаров вне себя после откровений Семенович об алкоголизме

Роман Костомаров все еще остается в больнице и информации о его состоянии здоровья очень мало.

10 января его госпитализировали с пневмонией, и с каждым днем ему становилось все хуже. Ему ампутировали сначала обе стопы, а затем и несколько пальцев на руках фигуриста.

Он стал одним из самых обсуждаемых спортсменов и сейчас о нем говорят даже больше, чем когда он стал олимпийским чемпионом. Многие из тех, кто с ним работал, рассказывают о различных ситуациях, в которых они оказывались.

Говорили о нем и раньше. Поделиться своими впечатлениями от работы с Романом Костомаровым решила как-то и Анна Семенович. Они некоторое время выходили вместе на лед, но потом Костомаров вернулся к своей бывшей партнерше Татьяне Навке. Семенович же узнала об этом от третьих лиц. Анна не стала молчать, и обвинила Романа в злоупотреблении алкоголем.

«Рома оказался очень тяжелым партнером с очень тяжелым характером», — заявила Семенович.

Рассказывала Семенович о сорванных выступлениях, заявляя, что были случаи, когда Костомаров много пил и не мог выходить на лед.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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