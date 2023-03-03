Актриса Наталья Варлей: «Сделала укол в лоб, и у меня перестали двигаться брови»

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Звезда советского экрана Наталья Варлей, которая прославилась благодаря фильмам «Кавказская пленница» и «Вий», решила больше не делать «уколы красоты». Как-то актриса позволила себе эту процедуру. Однако это обернулось тем, что у нее перестали двигаться брови.
«Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», — рассказала Варлей в передаче «Ты не поверишь!».
75-летняя звезда признается, что с тех пор она поддерживает природную красоту, избегая услуг пластических хирургов.
Наталья Владимировна обижается, когда вспоминают только о двух фильмах с ее участием. Актриса отмечает, что сыграла множество достойных ролей. К примеру, она снималась в фильмах «Семь невест ефрейтора Збруева», «12 стульев», «Волшебник изумрудного города», «Гостья из будущего» и в других.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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