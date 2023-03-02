Ольга Зуева подыскала замену Козловскому

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Данила Козловский разорвал отношения с моделью Ольгой Зуевой сразу после рождения их дочери Оды-Валентины.
«Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает», — заявил актер.
Сейчас Ольга вместе с девочкой живет в США, куда улетела три года назад. Козловский навещает свою бывшую семью несколько раз в год. В этом году он летал в Нью-Йорк в феврале. Актер прибыл за океан, чтобы поздравить дочь с днем рождения. При этом в Америку он прилетел со своей возлюбленной Оксаной Акиньшиной, с которой сыграл в фильме «Чернобыль». Козловский выложил в соцсети снимки со дня рождения дочери. Но и Ольга разместила свои фото, и на них она запечатлена с новым мужчиной. На снимке можно увидеть Ольгу, прильнувшую к мужскому плечу, хотя лица ее нового возлюбленного разглядеть невозможно. Судя по всему, Ольга нашла Козловскому замену.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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