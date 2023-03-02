Назаров и Васильева признались, что их не любят в МХТ из-за токсичности

Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева в недавнем интервью пожаловались на то, что их не любили в МХТ имени Чехова.

«В театре нас не любят, потому что мы какие-то мерзенькие, а сейчас еще и токсичные. Но мы наслаждаемся новой реальностью, новыми условиями игры», — заявили супруги.

Народный артист признался, что после увольнения из театра с ним связались лишь несколько его коллег. По словам Назарова, только десять актеров решили его поддержать.

Назаров пожаловался, что сейчас бывшие коллеги позволяют себе даже его оскорблять. При этом он подчеркнул, что рано или поздно им всем придется встретиться. Однако актер доволен тем, что его поддерживает огромное количество поклонников. Как известно, 13 января худрук МХТ Константин Хабенский расторг договор о сотрудничестве с актерской четой. Тогда многие заговорили о том, что причиной увольнения Назарова стали его антироссийские заявления.

Сейчас Дмитрий Назаров и Ольга Васильева проживают в Израиле, где собираются выступать с концертной программой. При этом супруги не говорят об эмиграции, и не исключено, что они вернутся в Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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