Психолог объяснила уход супруги Костомарова к другому мужчине

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
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Лечащие врачи олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который в течение уже двух месяцев находится в больнице, позволяют посещать палату фигуриста только его жене Оксане Домниной. В палате с мужем Оксана проводит почти каждый день.
Супруга спортсмена лишний раз старается не сталкиваться с журналистами. Поэтому фигуристке даже приходится надевать форму медсестры, чтобы ее не узнали. Известно, что до свадьбы Оксана ушла от Романа, с которым встречалась шесть лет, к актеру Владимиру Яглычу. Этот поступок объяснила психолог Ольга Латынцева.
Она считает его правильным. Дело в том, что Костомаров не делал ей предложения.
«Она убежала, поняла, что он не может расслабиться. Он посмотрел-посмотрел, что никого вокруг нормального нет, и решил. Что имеем не храним, потерявши плачем», — заявила психолог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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