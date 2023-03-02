Психолог объяснила уход супруги Костомарова к другому мужчине

Сегодня, 14:34

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Психолог объяснила уход супруги Костомарова к другому мужчине
Фото из открытых источников

Лечащие врачи олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который в течение уже двух месяцев находится в больнице, позволяют посещать палату фигуриста только его жене Оксане Домниной. В палате с мужем Оксана проводит почти каждый день. 

Супруга спортсмена лишний раз старается не сталкиваться с журналистами. Поэтому фигуристке даже приходится надевать форму медсестры, чтобы ее не узнали. Известно, что до свадьбы Оксана ушла от Романа, с которым встречалась шесть лет, к актеру Владимиру Яглычу. Этот поступок объяснила психолог Ольга Латынцева. 

Она считает его правильным. Дело в том, что Костомаров не делал ей предложения. 

«Она убежала, поняла, что он не может расслабиться. Он посмотрел-посмотрел, что никого вокруг нормального нет, и решил. Что имеем не храним, потерявши плачем», — заявила психолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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