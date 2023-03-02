«Постоянно вскакивает, беспокойный»: фигурист РФ Роман Костомаров пришел в сознание после комы

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Выдающийся российский чемпион Олимпиады 2006 года Роман Костомаров с последних чисел февраля выводился медицинскими специалистами из состоянии искусственной комы, в которой он пребывал на протяжении длительного периода. Как сейчас стало известно многим СМИ, это процесс длительный и сложный. Буквально накануне спортсмен пришел в сознание и сейчас находится в состоянии бодрствования.
Все СМИ пестрят сообщениями о тяжелом состоянии прославленного фигуриста. Врачи всех специальностей прикладывают максимум усилий для того, чтобы спасти ему жизнь и как можно более облегчить участь Романа в его нынешнем положении. Пациент отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время Роман Костомаров дышит самостоятельно. Однако, он еще сильно нуждается в приеме успокоительных препаратов, поэтому получает и принимает их регулярно. Об этом сообщил источник в «Коммунарке».
Информация получена от журналистов информационного новостного портала «Телепрограмма».
«Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол. Пока новые операции не планируются. Его состояние стабильное», — рассказывают врачи, дежурящие у постели больного.
Все время рядом с Костомаровым находится жена Оксана Домнина. Ее переодели в медсестру, чтобы она оставалась неузнаваемой и не страдала от повышенного внимания посторонних и журналистов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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