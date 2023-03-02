Дмитрий Назаров отказался оказывать финансовую помощь ВСУ

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, который был уволен из МХТ имени Чехова за антироссийские заявления, накануне сказал о том, что он не станет оказывать финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

В своем интервью звезда комедийного сериала «Кухня» рассказал, что ему часто предлагают стать спонсором украинской армии.

На это народный артист отвечает: «Вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина спрашиваете?».

Есть вещи, на которые он пойти не может, сказал Назаров.

Напомним, что после увольнения Дмитрий Назаров отправился вместе с супругой Ольгой Васильевой в Израиль. За границей у актерской четы запланированы гастроли. На родине Назаров лишился работы и в фильме по роману Ильфа и Петрова «12 стульев».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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