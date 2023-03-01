Михаил Боярский пожаловался на проблемы со здоровьем после ковида: «Стал глупее»

Сегодня, 15:54

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Михаил Боярский пожаловался на проблемы со здоровьем после ковида: «Стал глупее»
Фото из открытых источников

Актер театра и кино, певец, а нынче просто один из российских пенсионеров и пылкий болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский, пожаловался на проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса.

По словам знаменитости, теперь он осознает, почему все говорят о том, что ковид коварный своими последствиями. Боярский столкнулся с осложнениями и понял: память уже не та, что была до заражения ковидом.

«Я не восстановился ещё до конца: всё очень сложно. Эта зараза всё-таки надолго. После ковидд-19 я глупее стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет», — приводит комментарий Михаила Боярского, переболевшего коронавирусом полгода назад, газета «Московский комсомолец».

Напомним, 73-летний артист уже практически не играет на театральной сцене и не снимается в кино. Он предпочитает наслаждаться жизнью пенсионера и заниматься внуками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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