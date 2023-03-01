«Онкология или ВИЧ»: врач-иммунолог отреагировала на отказ иммунной системы у Романа Костомарова

Роман Костомаров, который в январе был госпитализирован с пневмонией, сейчас находится в медикаментозной коме. Как известно, у него случились два инсульта и другие осложнения.

По некоторым данным, к такому состоянию привело беспечное отношение фигуриста к своему здоровью. СМИ писали, что Роман выходил на лед с температурой и кашлем. Ранее сообщалось, что из-за появления гангрены спортсмену пришлось ампутировать стопы и кисть левой руки.

Как отмечают лечащие врачи и супруга фигуриста Оксана Домнина, все были готовы к таким последствиям. По мнению терапевта Ярцевой, ситуацию, в которой оказался Костомаров, можно считать уникальной. Как отметила врач-иммунолог, для того, чтобы у здорового молодого спортсмена, чей организм, по сути, должен быть выносливым, отказала иммунная система, нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700