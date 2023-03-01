«Онкология или ВИЧ»: врач-иммунолог отреагировала на отказ иммунной системы у Романа Костомарова

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
Роман Костомаров, который в январе был госпитализирован с пневмонией, сейчас находится в медикаментозной коме. Как известно, у него случились два инсульта и другие осложнения.
По некоторым данным, к такому состоянию привело беспечное отношение фигуриста к своему здоровью. СМИ писали, что Роман выходил на лед с температурой и кашлем. Ранее сообщалось, что из-за появления гангрены спортсмену пришлось ампутировать стопы и кисть левой руки.
Как отмечают лечащие врачи и супруга фигуриста Оксана Домнина, все были готовы к таким последствиям. По мнению терапевта Ярцевой, ситуацию, в которой оказался Костомаров, можно считать уникальной. Как отметила врач-иммунолог, для того, чтобы у здорового молодого спортсмена, чей организм, по сути, должен быть выносливым, отказала иммунная система, нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
За время «военной спецоперации» РФ на территории Украины из России ушли многие бренды. Западный бизнес начали...Подробнее
С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной...Подробнее
Настоящие патриоты России погибают в боях, защищая Донбасс, пока блогер Алексей Столяров отдыхает на курорте, чтобы...Подробнее
Об отдыхе в Египте рассказала российская туристка, оставив отзыв на портале «Тонкости туризма». Она заявила, что в этот...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков оценил угрозу, которую украинские беспилотники представляют непосредственно для Москвы....Подробнее
В ожидание мощного землетрясения в Стамбуле, которое местная пресса уже назвала «сильным», туры в «культурную столицу»...Подробнее
Жители Нефтекамска, которые решили отдохнуть в местном ночном клубе «Старый приятель», выразили возмущение по поводу...Подробнее
В Свердловской области уже три месяца семья контрактника, участвующего в боевых действиях на территории Украины не...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о планах работы коллегии федеральной службы безопасности....Подробнее
Комментировать