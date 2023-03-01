«Известия»: фигурист РФ Роман Костомаров начал приходить в себя, есть улучшения

В СМИ попала информация о том, что состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается. Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на свои осведомленные источники.

В публикации отмечается, что олимпийскому чемпиону сделали несколько процедур по очистке крови. После плазмафереза ему стало лучше. Врачи осторожно высказывают надежду на то, что улучшения будут стабильными и новых неприятностей не произойдет.

Роман Костомаров был госпитализирован еще 10 января с пневмонией. После этого у него развилась гангрена и врачи ампутировали ему стопы и пальцы. Потом появилась информация, что у него было два инсульта подряд и он ослеп на один глаз.

Врачи ввели спортсмена в медикаментозную кому и продолжали бороться за его жизнь.

Сейчас же медики говорят о том, что спортсмену предстоит длительный процесс восстановления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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